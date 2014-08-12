В Луганске на протяжении 10 дней сохраняется критическая ситуация - горсовет

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета, областной центр полностью обесточен, отсутствует свет, вода, не работает мобильная и стационарная связь.

Большая часть абонентов отключена от энергоснабжения уже в течение практически трех недель. С воскресения, 3 августа, без электроэнергии остался весь город.

По сообщениям жителей, территорию областного центра продолжают обстреливать.

Согласно сообщению, фактически Луганск находится в полной блокаде: город продолжают разрушать, при этом прекращены поставки продуктов, медикаментов, топлива. Около 250 тысяч человек, не покинувших его пределы, вынуждены жить в условиях непрекращающихся вооруженных столкновений, без света и воды. Также длительное время не осуществляются социальные выплаты, не выплачиваются зарплаты и пенсии.

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Несмотря на отсутствие электроэнергии, в городе продолжают выпекать хлеб. Большинство магазинов закрыты, в продаже есть только самые необходимые продукты питания.

В Луганске существует серьезная проблема вывоза мусора, однако, несмотря на обстрелы, работники коммунальных служб продолжают убирать мусор с улиц города.

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