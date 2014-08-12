Бойцы 24-й бригады, которые вернулись с передовой, взбунтовались против реабилитации

Бойцы, когда узнали о таком маршруте, вышли из вагонов в Запорожье, передает ТСН.

Говорят, что выполнять боевую задачу не отказываются, но уже устали верить генералам, которые каждый раз их обманывают.

Эти ребята находились на передовой более 50 дней, половину времени - в страшном котле на границе, под обстрелом из минометов и "Градов". Сейчас их должны перебросить в Чугуев для психологической реабилитации.

"Что я психологам скажу? Что я видел, как людей на куски рвало? Что люди горели? Что мы ему расскажем? Лучшая реабилитация - дом, семья, родители", - убеждает солдат Игорь Свидзинский.

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Представители командования, которые приехали в Запорожье, от бойцов требовали выполнять приказ, и обещали после приезда на Харьковщину всех отпустить по домам.

Из Запорожья бойцы все-таки поехали на северо-Восток. Говорят, что поверили обещаниям командования. После отпусков все планируют вернуться защищать Родину, а вот мятежников сослуживцами просят оставить подразделение.

На Чугуев поехали все, кроме трех. Ребята с оружием пошли на пляж купаться, сейчас их ищут.