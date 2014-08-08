Ночью в Донецке стреляли, утром обстановка остается напряженной - горсовет

Об этом говорится в сообщении Донецкого городского совета.

Отмечается, что определить четкую локализацию, откуда велись обстрелы и куда были попадания, не представляется возможным.

По состоянию на 09.30 8 августа обстановка в Донецке остается напряженной.

В то же время утром 8 августа ремонтные бригады ПАО «Донецкгоргаз» восстановили поврежденные газовые сети в Кировском районе по ул. Жарикова, Высоцкого, Терешковой.

Напоминается, что 1099 абонентов были отключены от газоснабжения накануне в результате повреждений газопроводов осколками разорвавшихся снарядов. Сегодня специалисты предприятия готовят 13 домов микрорайона Текстильщик к пуску газа.

Кроме того, подключены к электроснабжению 28 трансформаторных подстанций, из которых 17 подают электроэнергию на микр. Текстильщик и 11 - на Петровский район.

Читайте такжеВ Донецке в результате обстрела погибли 4 мирных жителей, 18 – получили ранения – ОГА

Общественный транспорт вышел на городские магистрали и осуществляет движение согласно графику "выходного дня". Автобусы и маршрутные такси работают и обслуживают пассажиров всех районов Донецка, а также города Моспино. Также восстановлено транспортное сообщение с поселком шахтоуправления Октябрьский рудник, говорится в сообщении.

В связи с тем, что осколками повреждена диспетчерская станция Трудовская и несколько неразорвавшихся снарядов все еще находятся на ее территории, автобусы коммунальной собственности по маршруту №42 и маршрутные такси №58 разворачиваются и осуществляют посадку/высадку пассажиров в районе сельскохозяйственного рынка "Овощной". Саперные бригады уже выехали на место для обезвреживания и утилизации снарядов.