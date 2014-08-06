Из зоны АТО за последнюю неделю ежедневно переселяется более 1,5 тыс - ГСЧС

Об этом сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба, заместитель председателя ГСЧС Василий Стоецкий на заседании координационного штаба в Кабинете министров.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Стоецкий отметил, что «на протяжении последней недели количество перемещенных составляет в среднем более 1,5 тыс. чел. ежедневно и имеет тенденцию к увеличению».

Он подчеркнул, что наиболее сложная ситуация по размещению граждан, организации их жизнеобеспечения – в г. Киев (15,6 тыс. чел.), в Харьковской (10,8 тыс. чел.), Днепропетровской (8,6 тыс. чел.), Запорожской (7,8 тыс.), Одесской (6,6 тыс.), Полтавской (4,9 тыс.) и Львовской (4,5 тыс.) областях. Наименьшее количество расселенных - в Волынской (659 чел.), Тернопольской (668 чел.), Ривненской (798 чел.) и Черновицкой (597 чел.) областях.

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На заседании Межведомственного координационного штаба, которое состоялось под председательством вице-премьер-министра - министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимира Гройсмана, обсуждался вопрос относительно обеспечения надлежащих условий проживания временно перемещенных лиц в осенне-зимний период и возможности расселения жителей востока в регионах Украины. «В настоящее время мы организуем размещение людей именно в менее всего заселенных регионах страны», сказал Стоецкий. По его словам, «проживание людей в осенне-зимний период, является вопросом номер один для штаба, который взаимодействует с местными администрациями, общественными организациями по вопросам предоставления помощи относительно обогрева и оборудования помещений к зимнему периоду». «Также решаются вопросы относительно возвращения жителей востока в освобожденные от террористов города. Спасатели работают в Луганской и Донецкой областях, чтобы как можно скорее восстановить инфраструктуру ”, - добавил он.