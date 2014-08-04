В Николаеве неизвестные "заминировали" два военкомата
В Николаеве неизвестные сделали ложные сообщения о минировании военного комиссариата Ленинского района по пр. Мира 24-А и военного комиссариата Заводского района по адресу ул. Пушкинская 69А.
Как сообщили УНИАН в группе связей с общественностью Николаевского городского управления милиции, 4 августа в дежурную часть Николаевского городского управления милиции поступил звонок от дежурного Госслужбы чрезвычайных ситуаций, который сообщил, что на пульт «101» поступил сигнал о заминировании военкомата Ленинского района. Неизвестный мужчина сообщил, что менее чем через 30 минут произойдет взрыв.
Аналогичное сообщение, но уже о заминировании военкомата Заводского района поступило в дежурную часть Заводского райотдела милиции.
"На место выехали все службы экстренного вызова, кинологи со служебными собаками, а также сотрудники взрывотехнической службы. Районы возможной опасности были окружены, охрану общественного порядка и движение автотранспорта обеспечивали сотрудники БПС и ГАИ", - сообщили в милиции.
Читайте такжеВо Львове за двое суток зафиксировано 13 ложных сообщений о минировании Правоохранители и сотрудники ГУ ГСЧС тщательно обследовали все помещения зданий и прилегающую территорию. "Никаких предметов или устройств, которые могли бы представлять угрозу жизни и здоровью граждан, не выявлено, принимаются меры по установлению лиц, которые сообщили о заминировании", - сказано в сообщении.
В настоящее время штатная работа учреждений восстановлена.
Читайте такжеКиевский ж/д вокзал и станция метро возобновили работу после ложного "заминирования"По фактам сообщений о заминировании следственными отделениями начаты уголовные производства по ч. 1 ст. 259 УК Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе опасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности). Санкция данной статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до 5 лет.