Яценюка просят отменить проведение Сорочинской ярмарки из-за ситуации на Донбассе

Народный депутат Валерий Головко обратился к премьер-министру Украины Арсению Яценюку с просьбой отменить проведение в этом году национальной Сорочинской ярмарки и принять соответствующее правительственное постановление.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, в телефонном разговоре с главой правительства он озвучил свою позицию, которая «совпадает с видением ситуации» депутатами Полтавского областного совета.

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По словам Головко, депутаты облсовета решили отменить проведение Сорочинской ярмарки. «Есть соответствующее обращение общественности и руководства Миргородского района, которые предлагали отложить на неопределенное время ярмарку из-за нестабильной ситуации на Востоке, угрозы террористических действий и, учитывая необходимость соблюдения морально-этических норм. Для района Сорочинская ярмарка - это визитная карточка и раскрученный бренд, однако общество все же решило в этом году обойтись без праздника, заботясь о собственной безопасности», - отметил депутат.

«Ежегодно ярмарку посещают сотни тысяч гостей из разных уголков Украины и из-за рубежа. Обеспечить безопасность такого количества людей властям будет крайне сложно, ведь немалое количество милиционеров и спецназовцев сейчас воюют в зоне АТО или охраняют стратегические объекты», - подчеркнул Головко.

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Как сообщал УНИАН, после споров относительно проведения ярмарки, на днях принято решение о ее проведении с 18 по 24 августа в селе Большие Сорочинцы Миргородского района Полтавской области.

Организаторами мероприятия выступили ООО «Сорочинская ярмарка» и Полтавская областная государственная администрация. Нынешнее мероприятие должно проходить под лозунгом «Украина единая!».