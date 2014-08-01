Супруга Президента встретилась с беременными женщинами и роженицами из зоны АТО

Жена Президента Украины Марина Порошенко встретилась с беременными женщинами и роженицами из восточных регионов Украины, которые временно проживают в Киеве.

Встреча состоялась в рамках поддержки волонтерского движения в Украине.

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«Сегодня все украинское общество объединено вокруг одной цели - урегулирования ситуации на вашей малой родине и чтобы там, где это возможно, люди могли вернуться в родные города, в свои дома. Важным вопросом является восстановление необходимой инфраструктуры - медицинских учреждений, школ, детских садов», - подчеркнула Марина Порошенко во время беседы с женщинами.