Супруга Президента встретилась с беременными женщинами и роженицами из зоны АТО
20:22, 01 августа 2014Общество
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Встреча состоялась в рамках поддержки волонтерского движения в Украине.
Жена Президента Украины Марина Порошенко встретилась с беременными женщинами и роженицами из восточных регионов Украины, которые временно проживают в Киеве.
Встреча состоялась в рамках поддержки волонтерского движения в Украине.
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«Сегодня все украинское общество объединено вокруг одной цели - урегулирования ситуации на вашей малой родине и чтобы там, где это возможно, люди могли вернуться в родные города, в свои дома. Важным вопросом является восстановление необходимой инфраструктуры - медицинских учреждений, школ, детских садов», - подчеркнула Марина Порошенко во время беседы с женщинами.
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