На Луганщине 7-летний ребенок получил осколочное ранение

Сейчас он находится в травматологическом отделении больницы, его состояние стабильное. По словам местных жителей, была артперестрелка, в центре которой оказался поселок, сообщает rovenkismi.com.ua.

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Сначала взрывы были слышны в округе, к ним местные жители уже привыкли, но, к большому сожалению, в этот раз несколько снарядов залетели на ул. Степную (окраина поселка), осколком одного из них и был ранен ребенок. Три снаряда попали на ул. Ленина - один в огород, два – в «бугор Бугаевку», так это место называют местные жители. Начался пожар, нагольчане потушили его своими силами.

В нескольких домах вылетели стекла. Наталья Ковалева, и. о. поселкового головы Нагольно-Тарасовки, рассказала нам, что сейчас поселок возвращается к обычной жизни, люди работают, проблем с продуктами нет, правда не всегда работает мобильная связь МТС.

Как вести себя при артобстреле и авиаударах, местные жители знают, на досках объявлений есть информационные листовки с рекомендациями, наверное, благодаря этому никто серьезно не пострадал – многие спустились в подвалы, чем сохранили себе жизнь, осколки, по словам местных, разлетались на 200-300 м.