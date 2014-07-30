На Харьковщине зарегистрировали около 31 тысячи переселенцев из зоны АТО

В Харьковской области на данный момент официально находятся около 31 тысячи переселенцев из зоны антитеррористической операции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время заседания коллегии Харьковской облгосадминистрации сказал начальник Главного управления МВД Украины в Харьковской области Анатолий Дмитриев.

По его словам, работники правоохранительных органов ведут работу с переселенцами с целью предотвращения возможных правонарушений «На сегодняшний день прибыло в Харьковскую область около 31 тысячи переселенцев, 10 тысяч человек расселены, нами отработано 9 тысяч таких человек», - сказал Дмитриев.

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Он обратился к гражданам с просьбой сообщать в милицию о любых подозрительных лицах, обратив внимание на то, что в течение последних месяцев на территории области произошло несколько случаев подрыва железнодорожных путей и мостов.

«С целью сохранения стабильности в Харьковской области нами принято решение о дополнительном взятии под охрану мостов в направлении Донецкой и Луганской областей. В их охране задействованы подразделения спецназначения «Харьков-1» и «Слобожанщина», - подчеркнул начальник облуправления милиции.

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Дмитриев отметил, что специалисты из Харьковской области продолжают работы по разминированию освобожденных от террористов населенных пунктов. По его словам, харьковские саперы обследовали и освободили от взрывоопасных предметов около 20 тысяч квадратных метров территории в Славянске Донецкой области. «Наши специалисты в данный момент ведут работы по разминированию в Сватово, Лисичанске, Рубежном и Северодонецке», - добавил Дмитриев.

Он подчеркнул, что харьковские правоохранильные органы продолжают службу на блокпостах в зоне антитеррористической операции, следователи работают в освобожденных от террористов населенных пунктах.