Архив СБУ открывает доступ к документам, которые в РФ до сих пор считают секретными

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Центра исследований освободительного движения, украинский архив, который хранит документы КГБ, выложил в свободный доступ документ 1937 года о деятельности японской агентуры в СССР, в доступе к которому российский суд отказал.

В пресс-центре напомнили, что 14 июля 2014 г. Московский городской суд в закрытом режиме вынес решение об отказе в ознакомлении с документом «Закрытое письмо о террористической, диверсионной и шпионской деятельности японской агентуры из числа харбинцев» № 60268 от 20.09.1937 года, подписанным Народным комиссаром внутренних дел СССР – генеральным комиссаром госбезопасности Николаем Ежовым. Федеральная служба безопасности Российской Федерации относит этот документ к государственной тайне.Читайте такжеСБУ рассекретила уголовные дела в отношении Шептицкого и Горчинского

Также отмечается, что через суд российский историк Сергей Прудовский пытался добиться права ознакомиться с документом 77-летней давности, впрочем в России это оказалось невозможным.

В то же время в Украине доступ к материалам КГБ снова открыт. Поэтому сотрудники архива СБУ, прочитав в Facebook о судебной тяжбе историка, решили помочь российскому исследователю и выложили этот документ в открытый доступ.

Как сообщил директор Архива СБУ Игорь Кулик, в документе характеризуется агентурная обстановка на Дальнем Востоке, анализируются методы вербовки агентов из числа белогвардейцев японскими спецслужбами и описывается подрывная деятельность этой агентуры на территории СССР. Также там содержатся короткие характеристики белогвардейских организаций, таких как «Дальневосточный военный союз», «Всероссийская фашистская партия» и др.

«В целом информация из документа имеет исключительно историческую ценность, поэтому в Украине доступ к нему не может быть ограниченным. Мы решили помочь российскому историку, который добивался права на доступ через суд, и обнародовали этот документ в Интернете», - сказал Кулик.Читайте такжеСБУ обнародовала документы о «Большом терроре» - массовых арестах и расстрелах в 1937 году

«Выходит, что Россия все еще считает актуальными методы работы КГБ и скрывает от исследователей информацию о таких организациях, как например, упомянутая в материале "Всероссийская фашистская партия". Впрочем, утаивание секретов несуществующего государства — СССР — никак не поможет Путину в ХХІ веке возродить взлелеянную в мечтах империю», — сказал Кулик.

В пресс-центре напомнили, что в этом году возобновлен свободный доступ к рассекреченным в 2008—2010 годах документам бывшей советской спецслужбы — ЧК-НКВД-КГБ, которые хранятся в архиве СБУ. Постоянный доступ к этим материалам должен быть гарантированный каждому во исполнение законов Украины и Рекомендации № R (2000) 13 Комитета министров Совета Европы странам-членам относительно европейской политики доступа к архивам, которая как неотъемлемый признак демократии предусматривает обязательную возможность узнать объективно об элементах своей истории.