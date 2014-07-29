Минобразования уволит учителей, помогавших "ДНР" и "ЛНР"

Об этом говорится в письме министра образования Сергея Квита, направленном местным органам управлений образования и руководителям учебных заведений.

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В своем письме министр обратил внимание на то, что в то время, когда большинство педагогических и научно-педагогических работников проявляют высокую гражданскую позицию и патриотизм, другая, незначительная часть лиц из их числа принимала участие в организации так называемых "референдумов" в Донецкой и Луганской областях или даже стала непосредственным участником террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

"Участие в антигосударственной деятельности должно влечь за собой правовые последствия, которые определены законодательством, в том числе Кодексом законов о труде", - отметил министр образования.

В связи с этим министр образования и науки рекомендовал принять во внимание отмеченные выше обстоятельства и обеспечить, чтобы учебно-воспитательный процесс в системе образования обеспечивали лица, не запятнавшие себя в террористических организациях или пособничестве им.

Со своей стороны Минобразования и Госинспекция учебных заведений будут мониторить решение этого вопроса, подчеркнул Сергей Квит.