Вступление Украины в ВТО: кто должен радоваться, а кто - плакать

Вступление Украины во Всемирную торговую организацию невыгодно лишь коррумпированным чиновникам и некоторым олигархам, поскольку действие механизмов ВТО "разрушит существующие в стране монополии, понизит уровень коррупции, заставит открыть внутренние рынки и играть по международным правилам".

Такое мнение высказал в интервью УНИАН одесский ученый, доктор экономических наук Николай ШУТОВ.

«Последствия вступления в ВТО для большинства украинцев будут, безусловно, положительными, - убежден Н.ШУТОВ. – Прежде всего, повысится качество товаров, появится возможность начать переговоры о зоне свободной торговли с Европейским Союзом, что будет значительным шагом на пути интеграции в европейское пространство, появятся новые рабочие места». Вместе с тем, прогнозирует доктор экономических наук, вряд ли процесс адаптации к требованиям ВТО пройдет безболезненно, особенно для сельхозпредприятий и предприятий пищеперерабатывающей отрасли.

«Если химическая и металлургическая промышленность Украины вполне конкурентоспособны на внешних рынках, то сельское хозяйство, автомобилестроение и пищевая отрасли вследствие невысокого качества выпускаемой продукции пока не готовы к конкуренции на равных с европейскими партнерами», - считает Н.ШУТОВ.

Впрочем, подчеркивает ученый, «ВТО предлагает новым партнерам переходный период, чтобы они могли подтянуть качество своей продукции до уровня мирового. В частности, Украине разрешено еще 10 лет предоставлять сельхозпроизводителям государственную помощь на уровне 2004-2005 годов, то есть дотировать предприятия отрасли в объеме 1,5 млрд. долл. в год».

Собеседник агентства напомнил, что «задачи этой организации - либерализация внешней торговли, повышение конкурентоспособности продукции стран-партнеров. Если мы не хотим остаться на обочине мирового развития, должны играть по тем же правилам – сейчас 96% сделок заключаются по механизмам ВТО».

Фигурально выражаясь, ВТО можно сравнить с ружьем, висящим на стене: им можно пользоваться или не пользоваться, подытожил ученый. Те же, кто пытается «преподнести вступление Украины в ВТО как угрозу политической и экономической безопасности, безусловно, руководствуются при этом своекорыстными политическими целями».