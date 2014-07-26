Премьер Австралии: на месте падения Boeing-777 еще остались останки погибших
15:12, 26 июля 2014Общество
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Останки жертв авиакатастрофы на востоке Украины все еще остаются в районе, где 17 июля упал Boeing-777.
REUTERS
Об этом заявил премьер-министр Австралии Тони Эббот, передает радио "Свобода".
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По словам Тони Эббота, австралийские следователи имеют доступ к месту катастрофы и продолжают обнаруживать останки, которые лежат под открытым небом.
Как отмечается в сообщении, среди погибших 37 граждан Австралии и людей, которые постоянно проживают в этой стране.
Как сообщал УНИАН, работе спасателей на месте катастрофы препятствовали вооруженные террористы.
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