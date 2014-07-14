На одесском кинофестивале провели аукцион в поддержку пострадавших в зоне АТО 11 июля

В рамках 5-го Одесского международного кинофестиваля (ОМКФ) состоялся первый благотворительный аукцион в поддержку пострадавших в зоне проведения антитеррористической операции, в Луганской области, 11 июля - в день открытия фестиваля.

Как передает корреспондент на аукционе, прошедшем вечером 13 июля, было выставлено 7 лотов.

В частности, за первый лот - черно-белое платье от дизайнера 5-го ОМКФ Лилии Пустовит – удалось поднять цену с 8 тыс. грн до 9,5 тыс. грн. Это одно из семи платьев капсульной коллекции, созданной Пустовит специально для фестиваля, приобрела президент ОМКФ Виктория Тигипко.

Самый дорогой лот – кулон «Ангел» ювелирного дома Оberig – был продан по стартовой цене 20 тыс. грн. Данное украшение, сделанное из белого золота 18 карат с бриллиантами, сапфирами и рубинами, исполнено в единственном экземпляре.

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Два билета на балетную премьеру The Great Gatsby, которая состоится в октябре в Киеве, при стартовой цене 8 тыс. грн, проданы за 10 тыс. грн. Обладатель этого лота также получил право попасть за кулисы и получить автографы «звезд». В качестве еще одного лота разыгрывался статус вип-гостя Ukrainian Fashion Week – мероприятие пройдет осенью 2014 года. При стартовой цене 12 тыс. грн сертификат "ушел" за 13 тыс.

Фотосессия для частного портфолио, сделанная журналом «ELLE-Украина» на выбор – в Нью-Йорке, Париже, Лондоне или Киеве - при старте 10 тыс. грн продана за 11,5 тыс. грн.

Кроме того, разыгрывался бокал ручной работы, инструктированный кристаллами Swarovski и украшенный платиновым ободком. Как заявил ведущий аукциона, партия этих изделий Stella Artois Chalice изготовлена в Турции, откуда они были направлены в Австрию, где в мастерской Swarovski их украсили кристаллами. Впоследствии бокалы отправили в 30 стран мира, в Украину их доставлено 10. На торгах в Одессе бокал продали за 6,5 тыс. грн (старт – 5 тыс. грн).

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Наибольший интерес гостей аукциона вызвал последний лот – сюрприз от ОМКФ. Торги происходили «вслепую» - потенциальные покупатели не знали, за что собираются заплатить. Начальную стоимость в 5 тыс. грн удалось поднять до 15 тыс. Как оказалось, лот состоит из двух частей. Первая – керамическая статуэтка «Золотой Дюк» (аналог официального приза ОМКФ), сделанная художником-керамистом Сергеем Герасименко (Киев). Вторая – право выйти на сцену 19 июля для вручения приза за лучшую актерскую работу в Национальном конкурсе 5-го ОМКФ. Все лоты продавались с шагом – 500 грн. Исключение – золотой кулон, где предлагалось поднять цену сразу на 1 тыс.

Как пояснила УНИАН Тигипко, первый благотворительный аукцион, проведенный в рамках фестиваля, организован благотворительной организацией «Поколение. ЮЭЙ», журналом «ELLE-Украина и национальной неделей моды Ukrainian Fashion Week.

«Выставлены лоты, которые предоставлены так или иначе теми, кто связан с фэшн-индустрией. Все вырученные средства пойдут в поддержку семьям, которые потеряли кормильца, пострадали от событий 11 июля, которые произошли на востоке Украины», - сказала президент ОМКФ.

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По словам председатель оргкомитета Ukrainian Fashion Week Ирины Данилевской, традиция подобных аукционов есть на многих кинофестивалях.

«Надеюсь, что это – не последний аукцион и он будет проводится регулярно. Еще одна важная особенность - мы предложили то, что тяжело купить за деньги. Например, можно купить фотосессию для себя, но фотосессию, авторами которой станут фотографы, стилисты, которые только что работали, скажем, с Милой Йовович… Можно купить билеты на балет The Great Gatsby, но попасть за кулисы, получить автографы солистов балета – это, согласитесь, сложная вещь», - сказала Данилевская.

Как сообщал УНИАН, поданным информационного центра СНБО, на протяжении 11 июля на востоке Украины террористические группировки 17 раз обстреливали блокпосты и позиции сил АТО, в результате чего пять военнослужащих Вооруженных сил погибли, 27 - получили ранения.

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Обстрелы позиций ВСУ были осуществлены в районах Луганска, Кирово, Александровки, Свердловска, Зеленополья, Дьяково, Мариновки и в других местах.

Пятый Одесский международный кинофестиваль проходит в Одессе с 11 по 19 июля.