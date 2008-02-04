Авария микроавтобуса в Киевской области: трое погибших

Вследствие аварии микроавтобуса в Киевской области погибли три человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, ДТП произошло на 121 км автотрассы Киев - Знаменка. Водитель микроавтобуса "Мерседес Бенц 208 D", двигаясь в направлении Киева, не справился с управлением, съехал в правый кювет и врезался в дерево.

Вследствие происшествия водитель и двое пассажиров микроавтобуса погибли на месте, один из погибших – гражданин Нидерландов.