Авария микроавтобуса в Киевской области: трое погибших
14:57, 04 февраля 2008Общество
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Один из погибших – гражданин Нидерландов
Вследствие аварии микроавтобуса в Киевской области погибли три человека.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, ДТП произошло на 121 км автотрассы Киев - Знаменка. Водитель микроавтобуса "Мерседес Бенц 208 D", двигаясь в направлении Киева, не справился с управлением, съехал в правый кювет и врезался в дерево.
Вследствие происшествия водитель и двое пассажиров микроавтобуса погибли на месте, один из погибших – гражданин Нидерландов.
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