Тимошенко идет к Ющенко обсуждать ситуацию в Ощадбанке

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО планирует в понедельник, 4 февраля, в 12 часов встретиться с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и, в частности, обсудить вопрос по ситуации в Ощадбанке.

Об этом премьер-министр заявила в интервью телеканалу «1+1» в воскресенье.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что договоренность о встрече уже достигнута и до сих пор ей не удалось детально поговорить с В.ЮЩЕНКО по поводу работы Ощадбанка, поскольку в последние дни они встречались лишь на публичных совещаниях.

Премьер также высказала убеждение, что председатель правления Ощадбанка Анатолий ГУЛЕЙ должен остаться на своем посту и довести выплаты сбережений «до логического конца».

Как известно, газета «Коммерсант» (от 29 января) сообщила, что Президент В.ЮЩЕНКО на встрече с руководством Верховной Рады и Кабинета министров потребовал отправить в отставку председателя правления Ощадбанка А.ГУЛЕЯ. В качестве аргумента В.ЮЩЕНКО сослался на результаты проверки Ощадбанка Национальным банком Украины. В частности, по информации газеты, НБУ обнаружил "многочисленные нарушения", о которых не мог не знать А.ГУЛЕЙ.

В то же время, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что внимательно наблюдала за каждым днем работы А.ГУЛЕЯ, и его деятельность на посту главы Ощадбанка никаких нареканий у нее не вызывала. Премьер сообщила, что намерена при личной встрече с Президентом предоставить ему объективную информацию в плане организации работы Ощадбанка и выразила уверенность, что он изменит свое мнение.

Справка УНИАН. В Наблюдательный совет Ощадбанка входит 15 членов, которых равными квотами, по пять человек, назначают Президент, правительство и Верховная Рада.

А.ГУЛЕЙ в конце марта 2007 года стал председателем правления ОАО «Ощадбанк».