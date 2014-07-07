В Донецке в районе шахты им. Горького горят мусор и покрышки - горсовет
13:59, 07 июля 2014Общество
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В Донецке столб черного дыма со стороны шахты им. Горького является результатом возгорания мусора и покрышек.
В Донецке в районе шахты им. Горького горят мусор и покрышки - горсовет / Фото: www.62.ua
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.
«По состоянию на 12.00 обстановка в Донецке не изменилась, системы жизнеобеспечения работают. В центре города и во многих районах виден столб черного дыма со стороны шахты им.Горького в Ленинском районе. По предварительной информации произошло возгорание мусора и покрышек», - сказано в сообщении и подчеркнуто, что на место происшествия «уже выехали пожарные».
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