В Донецке в районе шахты им. Горького горят мусор и покрышки - горсовет

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

«По состоянию на 12.00 обстановка в Донецке не изменилась, системы жизнеобеспечения работают. В центре города и во многих районах виден столб черного дыма со стороны шахты им.Горького в Ленинском районе. По предварительной информации произошло возгорание мусора и покрышек», - сказано в сообщении и подчеркнуто, что на место происшествия «уже выехали пожарные».