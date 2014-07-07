На Майдане Незалежности произошла перестрелка: есть раненые
01:28, 07 июля 2014Общество
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На столичном Майдане Независимости произошла перестрелка между лицами, которые продолжают оставаться на нем и называют себя самообороной Майдана
На Майдане Незалежности произошла перестрелка / Фото: УНИАН
Как сообщили в столичном главке милиции, сегодня около полуночи между лицами, которые находятся на Майдане Незалежности и называют себя участниками самообороны возник конфликт, который перерос в перестрелку.
По данным милиции, один человек с огнестрельными ранениями госпитализирован.
На место происшествия выехали правоохранители для выяснения причин и обстоятельств инцидента и для задержания лиц, которые принимали в нем непосредственное участие.
По данным пользователей соцсетей, в результате столкновения погибло три человека.
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