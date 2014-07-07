На Майдане Незалежности произошла перестрелка: есть раненые



Как сообщили в столичном главке милиции, сегодня около полуночи между лицами, которые находятся на Майдане Незалежности и называют себя участниками самообороны возник конфликт, который перерос в перестрелку.

По данным милиции, один человек с огнестрельными ранениями госпитализирован.

На место происшествия выехали правоохранители для выяснения причин и обстоятельств инцидента и для задержания лиц, которые принимали в нем непосредственное участие.

По данным пользователей соцсетей, в результате столкновения погибло три человека.