На Майдане Незалежности произошла перестрелка: есть раненые

01:28, 07 июля 2014
Общество
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На столичном Майдане Независимости произошла перестрелка между лицами, которые продолжают оставаться на нем и называют себя самообороной Майдана

На Майдане Незалежности произошла перестрелка / Фото: УНИАН


Как сообщили в столичном главке милиции, сегодня около полуночи между лицами, которые находятся на Майдане Незалежности и называют себя участниками самообороны возник конфликт, который перерос в перестрелку.

По данным милиции, один человек с огнестрельными ранениями госпитализирован.

На место происшествия выехали правоохранители для выяснения причин и обстоятельств инцидента и для задержания лиц, которые принимали в нем непосредственное участие.

По данным пользователей соцсетей, в результате столкновения погибло три человека.

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