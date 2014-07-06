Порошенко приказал профинансировать завершение строительства днепропетровского метро

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В частности, подписан закон №1509-VII о внесении изменений к Закону Украины «О Государственном бюджете на 2014 год» относительно предоставления средств коммунальному предприятию «Днепропетровский метрополитен» для реализации проекта «Завершение строительства метрополитена в г.Днепропетровск».

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