Порошенко приказал профинансировать завершение строительства днепропетровского метро
21:21, 06 июля 2014Общество
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Сегодня Президент Украины Петр Порошенко подписал ряд законов.
В Днепропетровске достроят метро / tov-tob.livejournal.com
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
В частности, подписан закон №1509-VII о внесении изменений к Закону Украины «О Государственном бюджете на 2014 год» относительно предоставления средств коммунальному предприятию «Днепропетровский метрополитен» для реализации проекта «Завершение строительства метрополитена в г.Днепропетровск».
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