В Донецке вводят строжайший режим экономии питьевой воды - горсовет

В связи с аварией на канале «Северский Донец-Донбасс» и невозможностью проведения ремонтно-восстановительных работ в зоне АТО, КП «Компания «Вода Донбасса» сократила подачу воды на территорию города Донецка.

Об этом сообщает официальный сайт Донецкого городского совета.

"С целью организации мероприятий, связанных с предупреждением чрезвычайной ситуации техногенного характера вследствие аварии в системах обеспечения населения питьевой водой на территории города введен строжайший режим экономии потребления питьевой воды", - отмечают в горсовете.

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Так, подача холодной воды потребителям города Донецка будет осуществляться с нормативным давлением с 17:00 до 22:00 с 05.07.2014 до устранения повреждений. В остальное время вода будет подаваться в гидравлическом режиме, однако возможны перебои.

Подача горячей воды будет осуществляться согласно утвержденному графику с 17:30 до 22:00 с 05.07.2014 до стабилизации подачи холодного водоснабжения.

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"В связи с многочисленными вопросами от жителей города сообщаем, фонтаны Донецка работают в замкнутом цикле потребления воды и используют техническую воду", - добавляют в горсовете.