Работа канала «Северский Донец - Донбасс» остановлена, один сотрудник убит

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил Донецкий городской голова Александр Лукьянченко.

По его словам, сегодня утром «в результате обстрела повреждена насосная станция второго подъема на канале «Северский Донец – Донбасс», смертельно ранен слесарь, который обслуживал насосную станцию, и ранена машинистка насосных установок».

Мэр сообщил, что «в результате обстрела обесточена система питания канала, и работа канала в восемь часов утра остановлена».

Лукьянченко объяснил, что график подачи воды в Донецке изменен.

«Мы вернемся в те условия, когда канал не работал. Будем анализировать степень повреждения и как сделать коридор для нормальной работы», - отметил мэр.

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Как сообщал УНИАН, в связи с боевыми действиями в зоне проведения антитеррористической операции и повреждением канала «Северский Донец – Донбасс», в Донецке начиная с 17 июня, осуществляось в сокращенном режиме.

Вчера, 1 июля, в СНБО заявили, что в Донецкой области за исключением нескольких населенных пунктов (Горловка, Краматорск, Макеевка, Славянск) удалось возобновить водоснабжение.