В Донецке вода снова будет подаваться по графику - горсовет

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

«В результате попадания снарядов в насосную станцию первого подъема канала «Северский Донец-Донбасс» поврежден ввод электроснабжения. В настоящее время подача воды по каналу прекращена. Характер повреждений насосного оборудования уточняется. В связи с этим сокращена подача воды потребителям области и города Донецк», - сказано в сообщении.

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И отмечено, что водоснабжение в городе временно будет осуществляться в таком режиме: в полном объеме вода будет подаваться всем потребителям с 5.00 до 10.00 и с 17.00 до 22.00. В остальное время суток у некоторых потребителей возможны перебои, в большей мере это коснется жителей верхних этажей. Подача горячей воды будет осуществляться с 05.30 до 10.00 и с 17.30 до 22.00.

В горсовете обратились к жителям Донецка с просьбой «отнестись с пониманием к ситуации, не поддаваться панике и сохранять спокойствие».