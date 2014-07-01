В результате боев Славянск остался без света
22:53, 01 июля 2014Общество
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В результате боевых действий полностью обесточен г. Славянск Донецкой области.
В результате боевых действий Славянск полностью обесточен
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ДТЭК.
"1 июля в результате боевых действий была обесточена подстанция 110 кВ Славянск Северный ДТЭК Донецкоблэнерго. Это привело к полному обесточению города Славянска, а также нарушению электроснабжения ряда объектов в городе Краматорске: центральной городской больницы, родильного дома и хирургического отделения", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, на данный момент восстановление поврежденного электрооборудования невозможно из-за активных боевых действий.
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