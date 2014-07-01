В результате боев Славянск остался без света

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ДТЭК.

"1 июля в результате боевых действий была обесточена подстанция 110 кВ Славянск Северный ДТЭК Донецкоблэнерго. Это привело к полному обесточению города Славянска, а также нарушению электроснабжения ряда объектов в городе Краматорске: центральной городской больницы, родильного дома и хирургического отделения", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, на данный момент восстановление поврежденного электрооборудования невозможно из-за активных боевых действий.