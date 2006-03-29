В Николаевской области разбился самолет: есть жертвы

В Николаевской области при аварии спортивного самолета погибли два человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, сегодня в 15.54 в МинЧС поступило сообщение о том, что в Снигуровском районе Николаевской области, в трех километрах от села Красный Луч, на земле обнаружен поврежденный спортивный летательный аппарат СТ-2К, в котором найдены две человека без признаков жизни.

На место авиапроисшествия немедленно выехала оперативная группа МинЧС с целью установления предварительных причин аварии.

В 16.37 для обследования места авиакатастрофы в воздух с аэродрома Херсон был поднят дежурный вертолет МинЧС Ми-8. Установлено, что аэроплан осуществлял полет без соответствующего разрешения. Обстоятельства возникновения чрезвычайной ситуации выясняются.