В Украине нашлось 2% жителей, готовых отдыхать в оккупированном Крыму

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, сообщает Еспресо.TV. Наибольшее количество тех, кто планирует отдохнуть в Крыму, сконцентрировано в восточном регионе (7% жителей). Для сравнения в центральном и южном регионах утвердительно ответил 1% респондентов, в западном - 2% опрошенных.

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Исследование выявило, что 62% украинцев вообще не планируют отдыхать. Впрочем, несмотря на ситуацию в стране, это количество несколько уменьшилось по сравнению с 2013 годом (68%).

Количество тех, кто не имеет возможности куда-то поехать составляет 17% (в 2013 таких было 21%). Специалисты объясняют такую разницу отсутствием Крыма в выборке этого года.

Среди украинцев на первом месте по популярности оказался отдых в Карпатах и в загородных домах (по 7%). К родственникам в деревню планируют ехать 4% опрошенных. Количество тех, кто планирует поехать отдыхать за границу составляет 3%. Не определились с отпуском 15% опрошенных (вдвое больше, чем год назад).

Наибольшее количество тех, кто планирует отдых за границей, сконцентрировано в западном регионе (5%). В центральном и южном регионах утвердительно ответили 2%, в восточном - 3% опрошенных.

Опрос проводился с 29 апреля по 11 мая 2014 года. Методом личного интервью было опрошено 2022 респондента, проживающих в 110 населенных пунктах всех областей Украины, за исключением Крыма.

Напомним, ранее стало известно, что количество россиян, которые будут отдыхать в этом году в Крыму, увеличилась на 1%.