В Донецке у командированного киевлянина вооруженные люди забрали автомобиль

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого горуправления милиции.

Так, согласно оперативной сводке, за минувшие сутки в Куйбышевском районе семеро неизвестных в камуфляжной форме, вооруженных автоматическим оружием, незаконно завладели автомобилем у водителя предприятия, 38-летнего жителя Киева, который находился в командировке.

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Неизвестные на автомобиле «Rangе Rover» «подрезали» автомобиль «Мицубиси», на котором двигался потерпевший. Мужчину заставили выйти из транспорта и приказали отойти. Несколько неизвестных сели в автомобиль потерпевшего и скрылись с места происшествия, похитив при этом его мобильный телефон и личное имущество.

По данному факту открыты уголовные производства по ч.3 ст.289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством, соединенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья потерпевшего). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.