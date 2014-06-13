Для замены ОГА префектурами надо внести изменения в полтысячи законов - Гройсман

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-премьер - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Владимир Гройсман заявил журналистам в Житомире.

Гройсман объяснил, что этот процесс не может быть завершен быстро.

По его словам, «чтобы заменить ОГА префектурами с контролирующими функциями, нам нужно только сейчас внести изменения приблизительно в полтысячу законов Украины. Это - огромная работа, которую нужно провести совместно с нашими европейскими партнерами, с экспертами, поскольку нам нужно фактически перестроить систему управления государством».

При этом Гройсман объяснил, что в Украине сейчас формируется соответствующая законодательная база. «Однако, сам этот процесс идет не так быстро, как нам бы хотелось», - прибавил он.

«Мы предлагаем внести изменения в Конституцию, согласно которым областные облгосадминистрации, районные администрации будут отменены в том виде, в котором они теперь существуют. И мы хотим, чтобы эти изменения в Конституцию были, по крайней мере, в этом году. Дальше - будет принят новый закон на развитие уже измененной Конституции. Это уже будет техническое решение – принятие нового закона о местном самоуправлении. Дальше нужно будет принять закон о местных государственных представительствах, так называемых префектурах. Потом будет принят новый Бюджетный кодекс, где будут четко выписаны финансы, которые будут оставаться на территориях», - объяснил Гройсман.

Он рассказал, что процесс замены ОГА префектурами будет проводиться согласно планам правительства в 2014 году и продлится в следующем.

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Гройсман также перечислил законы, которые помогут осуществить указанную реформу.

«Сегодня в парламенте у нас есть закон «О сотрудничестве территориальных громад» - важный закон, поскольку общины смогут объединять свои бюджеты для, скажем, переработки мусора или содержания общего детсада. Дальше у нас уже есть закон "Об объединении территориальных громад" и ряд других законопроектов. Мы уже приняли правительственное постановление об административных услугах, где обязали всех чиновников предоставлять эти услуги в «прозрачных» центрах, это - серьезный удар по коррупции. То есть, мы двигаемся, возможно, медленно, но когда ты входишь в процесс и понимаешь, что нужно менять то, что никто никогда даже и не думал менять, то здесь есть объективные сроки», - сказал Гройсман.

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Как сообщал УНИАН, в апреле Гройсман сообщил, что областные государственные администрации в Украине до конца этого года планировалось заменить префектурами, которые будут выполнять только контрольные функции.

”Нужно отменить областные госадминистрации как органы исполнительной власти на территориях. Мы построим трехуровневую систему. Самая сильная - это община (село-поселок-город), дальше - район, а затем - область. Райсовет избирает свой исполком, а облсовет - свой. Каждый из этих органов будет иметь свои полномочия и источники финансирования, чтобы не было никаких конфликтов и споров”, - сказал Гройсман.

”А областные госадминистрации будут преобразованы в префектуры, которые будут выполнять наблюдательные и координирующие функции относительно органов государственной власти на территориях. Потому что сегодня облгосадминистрации - это исполнительные структуры. Они все решают, все делают, у них все деньги, их назначают губернаторы. И прошлая система доказала, что некоторые губернаторы вели себя как мини-цари на территориях”, - прибавил Гройсман.

По его словам, префектов будет назначать или правительство, или президент, и они будут иметь только наблюдательные функции, немногочисленные и недорогие штаты.

По словам Гройсмана, к этой модели реформы местного самоуправления, которую он назвал близкой к Польше, правительство планирует перейти до конца этого года через внесение изменений в Конституцию Украины.