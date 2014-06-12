В Харькове хулиганы поломали сотни домофонов электрошокером

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на директора КСП «Харьковгорлифт» Анатолия Кандаурова, злоумышленники вывели из строя домофоны вчера, 11 июня.

По его словам, первый звонок с жалобой на сломанный домофон поступил около 10:00, а вскоре такие звонки стали поступать массово. Как было установлено, неизвестные люди при помощи обычных электрошокеров выводили из строя электронное оборудование замково-переговорных устройств.

«Как рассказали очевидцы, подъезжала машина, мужчина пробегал по всем подъездам, запрыгивал назад в машину, которая тут же уезжала. Причем делали это без разбора, даже в домах ОСМД, ЖК, ЖСК. В результате двери подъездов оказывались заблокированными. Наша электрослужба и механики оперативно выезжали, чтобы выключить питание и разблокировать двери», - сообщил Кандауров.

По его словам, в правоохранительные органы были поданы соответствующие заявления, а также переданы записи камер видеонаблюдения.

Как отметил директор Департамента жилищного хозяйства Роман Нехорошков, ущерб составил более 200 тыс. грн и по данному факту будет возбуждено уголовное производство. Наиболее пострадавшие районы – Фрунзенский, Орджоникидзевский, Московский, Дзержинский, частично Ленинский.

«Судя по всему, это была спланированная акция. У нас есть подозрение, что ее провели домофонные компании, которые ранее обслуживали это оборудование. Как известно, с 1 февраля оно было передано на обслуживание КСП «Харьковгорлифт», и в течение этого периода времени мы видели, что представители домофонных компаний звонили людям, рассылали сообщения, чтобы абонплату перечисляли им. Но на сегодняшний день 180 тыс. абонентов осуществляют оплату не этим компаниям, а «Харьковгорлифту». В мае объем абонплаты значительно вырос по сравнению с мартом. Очевидно, это дало понять домофонным компаниям, что деньги на их счета в прежнем объеме поступать уже не будут. Поэтому они и провели такую «акцию». Можно сказать, война идет сегодня. Но мы будем принимать все меры, чтобы нормализовать ситуацию», - сказал Нехорошков.

В горсовете заверили, что поврежденные домофоны будут постепенно восстанавливать. Для жильцов тех подъездов, где домофонное оборудование сейчас не работает, абонплата за этот период насчитываться не будет. Также решается вопрос, чтобы оказать помощь в восстановлении домофонов в домах ОСМД, ЖК, ЖСК.

При «Харьковгорлифте» также создается группа помощников милиции, которые начнут следить за сохранностью коммунального имущества – домофонов, лифтов, светильников.

Справка УНИАН. Всего в Харькове в домах коммунальной формы собственности установлено 7,5 тыс. домофонов.