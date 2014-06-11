Железнодорожные пассажирские перевозки между Россией и Украиной сократились на 70% - РЖД

Об этом сообщил журналистам вице-президент ОАО «РЖД» Михаил Акулов, передает РИА Новости.

«Минус 70% за последние три месяца. Январь-февраль были нормальне», - сказал Акулов.

Он отметил, что РЖД обеспечивают спрос на перевозки, а украинские поезда беспрепятственно работают на всех маршрутах в Россию.

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По словам Акулова, через Украину в Крым пассажиропоток небольшой. При этом с мая продано уже 72 тысячи единых билетов на альтернативный маршрут в Крым - через Анапу, минуя территорию Украины. Единые билеты объединяют железнодорожное, паромное и автобусное сообщение.

В новом графике 2014/2015 годов, который начал действовать с июня, РЖД назначили всего 9 поездов в сообщении с Украиной.

В графике движения поездов на 2013/2014 годы было предусмотрено 103 поезда формирования ФПК (пассажирская ”дочка” РЖД) в сообщении с Украиной, в том числе 45 поездов - в сообщении с Крымом.