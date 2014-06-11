В Хмельницком автобус с пассажирами упал в реку, есть погибшие

В Хмельницком (микрорайон Лезнево) сегодня днем пассажирский автобус упал в реку.

Как сообщила корреспонденту УНИАН руководитель пресс-службы областной милиции Инна Проник, пока известно об одном погибшем. Людей продолжают эвакуировать. Читайте такжеУкраинский микроавтобус, который разбился в ДТП в Польше, пытался объехать автомобиль дорожной службы Обстоятельства происшествия выясняются.

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