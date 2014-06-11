В Хмельницком автобус с пассажирами упал в реку, есть погибшие
18:55, 11 июня 2014Общество
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В Хмельницком (микрорайон Лезнево) сегодня днем пассажирский автобус упал в реку.
В результате ДТП погиб один человек / erve.ua
Как сообщила корреспонденту УНИАН руководитель пресс-службы областной милиции Инна Проник, пока известно об одном погибшем. Людей продолжают эвакуировать.
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Обстоятельства происшествия выясняются.
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