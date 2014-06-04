В Сумах будет сооружен памятник Героям «Небесной сотни» - горсовет

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято депутатами в среду, 4 июня, во время заседания сессии Сумского горсовета.

Пока не известно, где именно появится сооружение: это должны объявить после того, когда в Сумах определятся, которую местность назовут в честь Героев Майдана. Пока ни одно из трех предложений не нашло поддержки ОО «Майдан».

Как отметил на сессии активист организации Юрий Тищук, общественность рекомендует отложить переименование улиц или других местностей в честь «Небесной сотни», чтобы определиться с лучшим вариантом. В то же время он отметил, что памятник погибшим Героям Майдана городу необходим, поэтому стоит провести конкурс по определению лучшей идеи памятника.

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Депутаты поддержали инициативу общественности, и 53 голосами решили провести такой конкурс.

Как сообщал УНИАН, с целью увековечения памяти погибших в противостояниях на киевском Майдане, в Сумах предлагают выбрать для переименования несколько объектов городской топонимики, в частности, улицы Первомайскую и Набережная реки Стрелка, а также сквер возле молодежного центра «Романтика».