В Луцке около 3 тысяч человек пришли попрощаться с военными, убитыми под Волновахой

В центре Луцка состоялось отпевание и общественная панихида по четырем убитым под Волновахой военным из 51-й механизированной бригады.

Как передает корреспондент УНИАН, провожать в последний путь солдат на Театральной площади города собралось около 3 тысяч человек.

По словам председателя Волынской облгосадминистрации Григория Пустовита, сегодня в области проходят похороны десяти убитых террористами военных, которые родом из Волыни. Среди них четверо лучан – заместитель командира боевой машины младший сержант Дмитрий Йовзик, пулеметчик солдат Владимир Зарадюк, гранатометчик солдат Виталий Махновец, водитель-механик солдат Владимир Прокопчук.

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Владимира Прокопчука отпевали в Свято-Ильинском храме Луцка, а еще троих погибших – в Свято-Троицком соборе. Все расходы по организации похорон взял на себя Луцкий городской совет.

«Они погибли за нашу Украину. Казалось, в мирное время. И от кого? От наших братьев. Те, кто вчера говорил, что мы братьям своим газ дадим подешевле. Братский наш народ. Они сегодня убивают нас. И нужно открыть глаза, сказать себе правду: погибли от рук российских сепаратистов. Вот это правда», - сказал митрополит Луцкий и Волынский Михаил.

«Мне тяжело говорить о том, что они уже не стоят с нами в строю, но они навсегда в наших сердцах. Они были настоящими патриотами своей страны, первыми встали на защиту Украины, первыми пошли по закону о частичной мобилизации и пополнили ряды 51-й механизированной бригады. С честью и достоинством они выполняли свой воинский долг и не нарушили ни одной клятвы», - сказал заместитель военного комиссара области полковник Владимир Бондарук.

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После панихиды лучане провели погибших, исполнив государственный гимн и выкрикивая лозунги «Героям слава!» и «Герои не умирают».

Военных похоронят на кладбищах в селах Гаразджа и Кульчин, возле Луцка.

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Как сообщал УНИАН, утром 22 мая в Волновахском районе Донецкой области группа вооруженных людей совершила нападение на блокпост украинских военнослужащих. По данным Минобороны, «террористы коварно, из засады, открыли массированный огонь из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и минометов по блокпосту, на котором несли службу военнослужащие одной из воинских частей ВС Украины. Во время обстрела один из снарядов попал в боевую машину, которая находилась на блокпосту, что привело к взрыву боекомплекта». В результате нападения погибли 17 украинских военнослужащих. Более 30 - получили ранения.