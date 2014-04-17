Путин считает Крым курортом для бедных, а Сочи - для богатых

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом президент России Владимир Путин сказал в ходе «прямой линии» с россиянами.

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Он отметил, что в Сочи построено большое количество очень современных и очень комфортных гостиниц для приёма туристов. «Это гостиницы мирового класса и уровня, и в этих гостиницах нельзя опустить цены ниже низшего предела, иначе экономически это будет полностью нецелесообразно. Что это означает? Это означает, что в Крыму и в Сочи должны быть разные туристы, разные категории отдыхающих», - считает Путин.

По его мнению, в Крыму сегодня инфраструктура рассчитана на людей с небольшими доходами, и такие люди вряд ли могут себе позволить проживание в «шикарных, замечательных гостиницах Сочи».

«Был бы Крым в составе Российской Федерации или не был бы Крым в составе Российской Федерации, всё равно есть категории людей по доходам, которые в сочинских шикарных гостиницах отдохнуть не смогут. Надо ясно отдавать себе в этом отчёт. Что же касается Крыма, то люди с небольшими доходами могут это сделать», - сказал Путин.

При этом он отметил, что вопрос в том, как добраться в Крым. По его словам, по обычному маршруту, через Украину, добраться вряд ли представится возможность. Как сказал Путин, Украина закрывает движение поездов с севера Крымского полуострова. «Значит, нужно будет добираться либо до Анапы, либо до Краснодара, затем нужно будет переместиться на берег Чёрного моря, оттуда либо паромом, либо судами добираться до соответствующих портов, а там ещё и до гостиниц. Это достаточно сложная вещь. И если это не будет дёшево, то тогда решить вопрос заполняемости крымского побережья не представится возможным», - сказал президент РФ.

Путин сообщил, что российские власти увеличивают число самолетов, которые могли бы перевезти большое количество желающих отдохнуть в Крыму.