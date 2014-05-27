В центре Мариуполя неизвестные обстреляли автомобиль, ранив в спину мужчину
03:39, 27 мая 2014Общество
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В понедельник, 26 мая, на проспекте Металлургов возле Жовтневого суда в центре Мариуполя неизвестные обстреляли автомобиль ВАЗ 2170.
В Мариуполе обстреляли автомобиль / 0629.com.ua
Водителю выстрелили в спину, сообщает 0629.com.ua.
На место выехали медики "скорой", которые на месте оказывали мужчине помощь, а затем доставили его в лечебное учреждение.
Ранее сообщалось о стрельбе в центре Мариуполя возле штаба террористической организации "ДНР".
В Мариуполе выстрелили в спину водителю автомобиля / 0629.com.ua
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