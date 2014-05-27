В центре Мариуполя неизвестные обстреляли автомобиль, ранив в спину мужчину

В понедельник, 26 мая, на проспекте Металлургов возле Жовтневого суда в центре Мариуполя неизвестные обстреляли автомобиль ВАЗ 2170.

Водителю выстрелили в спину, сообщает 0629.com.ua. На место выехали медики "скорой", которые на месте оказывали мужчине помощь, а затем доставили его в лечебное учреждение. Ранее сообщалось о стрельбе в центре Мариуполя возле штаба террористической организации "ДНР".

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