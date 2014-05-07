В Сумской епархии УПЦ опровергли слухи о хранении оружия в Спасо-Преображенском соборе

Об этом сообщается на официальном сайте УПЦ.

"В последнее время среди жителей г. Сумы активно распространяются слухи о том, что якобы в Спасо-Преображенском кафедральном соборе скрываются лица, причастные к сепаратистской деятельности, а также хранится оружие, которое якобы священнослужители раздают сепаратистам... Информация о том, что якобы в Спасо-Преображенском кафедральном соборе (Сумы, ул. Соборная, 31) находятся лица, причастные к сепаратизму, не соответствует действительности. Никакого оружия или его компонентов в подсобных помещениях Сумского Спасо-Преображенского кафедрального собора или в самом храме не было и нет. Такая информация не соответствует действительности. Об этом свидетельствует сотрудник СБУ, который в сопровождении секретаря епархии лично проверил все помещения собора", - сообщается на сайте.

"Руководство Сумской епархии Украинской Православной Церкви заявляет о решимости по сохранению мира и гражданского спокойствия, неотвратимости в деле пастырского окормления всех своих чад, независимо от политических или любых других общественных взглядов. Молитва за мир и прекращение гражданского противостояния и вражды является повседневной заботой каждого православного верующего. Руководство Сумской епархии не оставляет надежды , что попытки искусственного создания образа врага из верующих людей найдет должную оценку в обществе, а средства массовой информации приложат усилия к объективному освещению фактов и опровержения безосновательных слухов", - говорят в епархии.