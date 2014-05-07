Амнистию не будут применять к условно-досрочно освобожденным, совершившим новые преступления

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Как сообщал УНИАН, 6 мая Верховная Рада Украины приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно применения амнистии в Украине".

Данным законом дополнены некоторые законы Украины с целью избежать вопросов, которые будут возникать в правоприменительной деятельности в случаях вступления в силу закона об амнистии до окончания досудебного расследования и во время судебного разбирательства.

Читайте такжеВ ВР зарегистрировали 6 законопроектов об амнистии сепаратистов

Документом, в частности, установлено, что амнистия не будет применяться к лицам, которые ранее освобождались из мест лишения свободы условно-досрочно и снова совершили умышленное тяжкое или особо тяжкое преступление; которые освобождены судом от отбывания наказания с испытанием и до окончания определенного судом испытательного срока снова совершили умышленное тяжкое или особо тяжкое преступление.

По закону, амнистия также не применяется к лицам, осужденным за умышленное убийство; истязания; насильственное донорство; незаконное лишение свободы или похищение человека, если при этом произошло причинение смерти, или нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть.