В Сумах на СТО сгорели четыре фуры

Об этом УНИАН сообщила начальник отдела связей с общественностью ГУ МВД Украины в Сумской области Эльвира Биганова.

Согласно сообщению, происшествие случилось в ночь с 2 на 3 мая на СТО, которая арендует помещение в АТП № 15955 на Белопольском шоссе областного центра.

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«Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть Сумского горотдела милиции около 2.20 3 мая. На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа. Горели 4 автомобиля: два из них сгорели полностью, еще два - частично. Установлено, что на АТП частный предприниматель арендует помещения для ремонта автомобилей», - отметила Биганова.

Милиция возбудила уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение, уничтожение имущества) Уголовного кодекса Украины.

«Есть основания считать, что это был поджог. Возможно, что кто-то забросал бутылками с зажигательной смесью одну из фур, которые ждали ремонта. От этой машины пламя перекинулось на другие. Точно сказать причину и место возгорания смогут эксперты, которые в настоящее время проводят соответствующую работу. Продолжается следствие», - отметила Биганова.