СМИ: Возле Славянска был поврежден нефтепровод
11:55, 29 апреля 2014Общество
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Вчера, 28 апреля, в Славянском районе вблизи села Рай-Александровка около 13.00 было обнаружено повреждение нефтепровода Лисичанск-Кременчуг, который принадлежит Лисичанскому нефтеперерабатывающему заводу.
Как рассказали сотрудники ГСЧС Славянска, фонтан нефти был небольшой, но из-за сильного ветра, нефть разлилась на достаточно большое расстояние, сообщает slavgorod.
Читайте такжеРоссийские военные в Крыму раскопали газовую магистраль и разложили возле нее миныНа место аварии прибыли аварийно-восстановительные бригады. Предварительная версия порыва – незаконная врезка в нефтепровод. Пятно имело форму конуса, его размеры не выходили за рамки ЧС.
Возле Славянска повредили нефтепровод / slavgorod.com.ua
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