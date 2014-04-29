СМИ: Возле Славянска был поврежден нефтепровод

Как рассказали сотрудники ГСЧС Славянска, фонтан нефти был небольшой, но из-за сильного ветра, нефть разлилась на достаточно большое расстояние, сообщает slavgorod.

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