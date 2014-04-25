Успеть до лета

Результаты социологических опросов свидетельствуют, что президентская кампания имеет шансы впервые с 1991 года завершиться уже в первом туре. Насколько это реально и выгодно для страны – попробуем разобраться.

За время проведения избирательных кампаний в Украине была отработана технология «левой социологии», когда никому не известная контора вбрасывает в СМИ результаты псевдоисследований, впоследствии активно разгоняющиеся по средствам массовой информации. Поэтому стремление Центра Разумкова, группы «Рейтинг, КМИС и «Социса» проводить совместные социологические опросы о ходе президентской кампании в данном случае служит не только объективности освещения настроений украинцев, но и защищает профессионализм исследователей общественного мнения.

Упомянутые авторитетные структуры не только называют лидера президентской гонки, но и отмечают, что, по крайней мере, 48% определившихся со своим выбором, готовы за него проголосовать. К тому же нынешний фаворит президентской кампании оказался единственным кандидатом, преодолевшим 10-процентную планку рейтинга, и совокупные рейтинги четырех его ближайших преследователей уступают показателям его популярности.

Наверное, впервые в новейшей истории Украины президентские выборы не стали главным политическим событием в жизни страны, их отодвинули на второй план аннексия Крыма и расшатывание Россией ситуации на востоке страны. Проведение президентской кампании для скорейшей легитимизации власти – задача первоочередной важности, и уже понятно, что Кремль в этом максимально не заинтересован. Хотя закон не устанавливает границу минимальной явки, очевидно, что для единства государства важно, чтобы явка избирателей была более-менее равномерна во всех регионах страны. Реальна ли подобная ситуация во втором туре выборов? К сожалению, нет.

Есть и прагматичные причины, по которым для Украины желательно завершить президентскую кампанию уже в первом туре. Стране необходима власть, легитимность которой будет подтверждена большинством голосов украинцев во всех регионах страны, которая будет не только без вопросов восприниматься на международной арене, но и будет авторитетной внутри государства. Без этого (простите за практичность) даже иностранных кредитов для реанимации украинской экономики нам не видать. Да и в деле противостояния с Россией, постоянно твердящей о незаконности действующей власти в Киеве, нужен не и.о. главы государства, а располагающий полномочиями президент, опирающийся на большинство своих сограждан. Кстати, именно в таком случае логичным следующим шагом выглядит проведение досрочных парламентских выборов – нынешний созыв Верховной Рады себя окончательно скомпрометировал. И, опять-таки, только абсолютный победитель выборов мог бы этот парламент распустить.

Перед Украиной сегодня стоит непростая, но необходимая задача – скорейшее избрание нового президента, способного действовать в рамках Конституции 2004 года и сотрудничать с парламентом и правительством. Наша политическая элита лишила себя право на ошибку, ей необходимо действовать четко. Лидерство демократических кандидатов в президентской гонке позволяет предположить минимизацию использования административного ресурса и грязных технологий в борьбе за президентское кресло. Собственно говоря, в мае 2014-го мы будем не избирать символ, а нанимать на работу менеджера, перед которым будут стоять очень непростые задачи. И поиск подходящей кандидатуры желательно провести максимально оперативно.

Евгений Магда