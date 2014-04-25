В Крыму забили на смерть украиноязычного 16-летнего парня

Парень учился на сварщика в учреждении Черноморского района Крыма.

На Пасху парень пошел на дискотеку и домой больше не вернулся, передает телеканал Ровно 1.

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Как рассказала мать, погибший шел домой со своим другом. По дороге ехали милиционеры, которых ребята просили подвезти. Но они отказались.

Мать предполагает, что парня убили милиционеры за украинский язык.

"За то, что он по-украински начал с ними говорить, потому что говорил он исключительно по-украински, возможно, поэтому и началась драка", - рассказала мать.