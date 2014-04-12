В Луганске водители маршруток самовольно подняли стоимость проезда с 2,5 до 4 грн. 

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня объявления о подорожании проезда с 15 апреля появились в автобусах, следующих по маршруту 150, 133 и 138.

Водители объясняют подорожание проезда существенным увеличением стоимости горюче-смазочных материалов.

Вместе с тем, как сообщает пресс-служба Луганского горсовета, заместитель директора Департамента обеспечения жизнедеятельности города Луганского городского совета, начальник отдела транспорта и связи Андрей Когут заявил, что повышение стоимости проезда безосновательно.

«Наш город, как и страна, сейчас находится в неблагоприятной финансово-экономической ситуации. В течение недавнего времени цены на топливо существенно возросли. Так, цена на дизельное топливо, которым заправляют автобусы, перевозящие по городу пассажиров, выросла на 40%. Сейчас стоит вопрос о подорожании природного газа, которым заправляют маршрутные такси. В связи с этим перевозчики заявляют о необходимости изменения стоимости проезда в городском общественном транспорте, не включая электротранспорт», - объяснил Когут.

Читайте такжеВладельцы «маршруток» из-за дорогого топлива поднимают цену на проезд на 1 гривню

По информации пресс-службы, в пятницу, 11 апреля, в Луганском городском совете состоялось совещание, в ходе которого перевозчики обратились с требованием о повышении стоимости проезда в общественном транспорте для своих предприятий. Свои расчеты о новой стоимости проезда, перевозчики предоставили лишь за день до совещания. В своих требованиях они ссылаются на то, что в других городах Украины подобные процессы уже начались.

По словам Когута, прежде чем будет принято решение об изменении стоимости проезда, департамент экономики Луганского горсовета должен проверить достоверность информации, предоставленной предприятиями-перевозчиками, после чего департамент экономики может сделать свои заключения.

Также Когут отметил, что необходимо учитывать и мнение второй стороны – пассажиров.

«Необходимо учитывать мнение громады, поэтому этот вопрос будет обсуждаться на заседании общественной палаты с участием представителей общественности, и только после этого его рассмотрят на заседании исполкома. То есть вопрос должен решаться исключительно в рамках правового поля», - акцентировал он.

По словам начальника отдела транспорта и связи горсовета, решение о повышении стоимости проезда может быть принято исключительно на заседании исполкома, поэтому объявления о новой стоимости проезда, которые появились в общественном транспорте, - незаконны.