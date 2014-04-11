В Одессе пророссийские активисты захватили трамвай

Как передает корреспондент УНИАН, как рассказал сегодня на брифинге директор коммунального предприятия «Одесгорэлектротранс» Дмитрий Полунин, 10 апреля в 17.05 в «Одесгорэлектротранс» поступило сообщение о том, что на 11-й станции Большого Фонтана - много митингующих, которые выбегают на проезжую часть. Эти сведения передали всем водителям трамваев, шедших в данном направлении и «они развернулись в сторону 6-й станции Большого Фонтана, чтобы избежать столкновений и провокаций».

«Только один вагон, который ходит по 18 маршруту, не успел развернуться. На 11-й станции Большого Фонтана туда зашли 70-75 человек с битами и приказали ехать до Куликова поля без остановок. Но сказали сделать остановку на 10-й и 9-й станциях Большого Фонтана, так как там тоже были их люди… Они вышли на конечной остановке, и пошли в сторону Куликова поля. В 18.50 движение в сторону 11-й станции Большого Фонтана было восстановлено», ― сказал Полунин.

«Водитель трамвая, работавшая на этом вагоне, после того как высадила этих пассажиров и приехала на конечную станцию, была отправлена домой, потому что испытала сильный психологический шок», – рассказал руководитель предприятия.

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Он уточнил, что неизвестные в вагоне вели себя шумно, за проезд заплатили. О случившемся поставлены в известность правоохранительные органы.

По словам водителя трамвая Ольги Кетрушки, в вагоне, помимо мужчин и женщин (все - с битами, многие были в масках и с черно-коричневыми лентами на одежде), были другие пассажиры, салон оказался переполненным.

«Я была не в той ситуации, чтобы возражать этим людям», – сказала она.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля в Одессе сторонники единой Украины собрались возле отеля «Проминада», расположенном на улице Фонтанская дорога, 143 (11-я станция Большого Фонтана), в котором находился кандидат в президенты Олег Царев. Как пояснили УНИАН в пресс-службе «Евромайдан-Одесса», люди собрались, чтобы не выпустить Царева, который должен принять участие в пророссийской акции в центре города по случаю Дня освобождения Одессы от фашистских захватчиков. Позднее Царев уехал, но к отелю приехали около 500 человек, большинство – в бронежилетах, с битами, палками, цепями. Они напали на евромайдановцев, избили активистов и разбили автобус, увозящий женщин.

Также подверглись нападению 2 одесские съемочные группы, пострадал российский журналист.

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Милиция начала уголовное производство по факту массовых беспорядков по ст. 296 ч. 2 (хулиганство) и 293 (групповое нарушение общественного порядка) УК Украины.

На Куликовом поле в Одессе недалеко от железнодорожного вокзала пророссийские активисты установили около 10 палаток, в которых постоянно находятся люди. Так же, в основном по воскресеньям, проводятся пророссийские митинги.