СБУ предотвратила заказное убийство руководителя крупного промышленного предприятия

Как сообщает пресс-центр СБ Украины, информацию о подготовке злоумышленником, жителем г. Киев, этого преступления оперативники получили в марте с.г.

В ходе дальнейших мероприятий сотрудники СБУ предупредили совершение убийства и установили участников преступной группировки, в том числе организатора - владельца охранной структуры.

Читайте такжеСБУ разоблачила российскую агентурную сеть, которая подрывала обороноспособность Украины9 апреля с.г. в результате спецоперации злоумышленник задержан в Киеве. При обыске у него изъято почти 2 млн. гривен наличными, оружие и другие вещественные доказательства.

По этим материалам МВД Украины было начато уголовное производство по ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, в рамках которого осуществляются мероприятия по задержанию соучастников злоумышленника и установления мотивов преступления.