Институт Омбудсмана продлил миссию Карпачевой в Украине по соблюдению прав и свобод человека

Как сообщили УНИАН в Союзе юристов Украины, 28 марта 2014 года в Сейме Литовской Республики в Вильнюсе состоялось заседание правления и исполнительного комитета Европейского института Омбудсмана (ЕИО).

Во время заседания Карпачева представила специальный доклад, в котором проинформировала членов правления ЕИО о результатах проведенного ею мониторинга соблюдения прав и свобод человека во время массовых акций протеста в Украине в ноябре 2013 года - феврале 2014 года, а также специальной мониторинговой миссии на территории Автономной Республики Крым в феврале - марте 2014 года.

После обсуждения доклада члены правления ЕИО приняли заявление по правам человека в Украине, в котором выразили поддержку деятельности Карпачевой по содействию защите прав и свобод человека и поиску мирных путей урегулирования текущего кризиса в Украине, а также выразили поддержку территориальной целостности Украины.

Члены правления ЕИО приняли единогласное решение продолжить специальную миссию Карпачевой по посредничеству и мониторингу соблюдения прав и свобод человека в Украине и призвали все заинтересованные стороны к сотрудничеству с указанной миссией.

Также в заявлении отмечается, что ЕИО принимает во внимание Резолюцию Генеральной ассамблеи ООН, принятую большинством голосов стран - членов ООН 27 марта 2014 года по территориальной целостности Украины, и поддерживает призывы ОБСЕ и Совета Европы о уважении и соблюдении независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

ЕИО настоятельно рекомендует и призывает все заинтересованные стороны к установлению мирного и непосредственного диалога по преодолению текущего кризиса в Украине в духе принципов международного права по правам человека.

*** Европейский институт Омбудсмана (ЕИО) является международным правозащитным объединением с консультативным статусом при Совете Европы, в состав которого входят более 100 национальных и региональных Омбудсманов стран Европы.