Все пострадавшие в крупном ДТП в Донецкой области - граждане Молдовы

Все погибшие и пострадавшие в ДТП на Донетчине - граждане Республики Молдова.

Об этом сообщает Управление информационной политики и по вопросам прессы Донецкой облгосадминистрации со ссылкой на департамент здравоохранения Донецкой облгосадминистрации.

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Все пострадавшие, 16 человек, госпитализированы в мариупольские горбольницы № 4 (12 пострадавших), № 5 (3 пострадавших), а также в больницу скорой медицинской помощи (1 пострадавший). Из них трое - в тяжелом состоянии, 13 - в состоянии средней степени тяжести.

Доставленным в больницу экстренная медицинская помощь предоставляется бесплатно в полном объеме, отмечают в ОГА.

Как стало известно ранее, в дорожно-транспортном происшествии, которое произошло сегодня в 2.30 в Новоазовском районе, погибли пять человек.