В Донецкой области молдавский микроавтобус попал в ДТП, есть погибшие

В Донецкой области микроавтобус с молдавскими номерами попал в ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Известно, что ДТП произошло 30 марта в 02:30 вблизи с. Лебединское Новоазовского района, на 658 км автодороги Одесса - Мелитополь - Новоазовск.

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"Микроавтобус “Mercedes-Benz Sprinter” (Республика Молдова) съехал в кювет и столкнулся с деревом", - отмечается в сообщении.

В результате ДТП пятеро человек погибли и 16 человек пострадали. Травмированных с травмами разных степеней тяжести госпитализировали в больницы Новоазовска.

В пресс-службе ГСЧС не уточнили, есть ли среди погибших и пострадавших иностранцы.