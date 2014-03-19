В Николаеве сотрудники милиции рассказали о погибшем военном

В Николаеве сотрудники милиции расследуют гибель военнослужащего 79-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины, который, обнаружен с огнестрельным ранением во дворе многоэтажного дома, в котором проживал.

Как сообщил журналистам начальник УМВД в Николаевской области Юрий Седнев, потерпевший получил одно ранение из пистолета в грудь, при этом на месте не обнаружено оружие - предположительно, пистолет ПМ, из которого сделан выстрел, найдены гильза и пуля, которая прошла через спину.

Читайте такжеВ Николаеве застрелился военнослужащий

"Одна из версий, которую мы рассматриваем, - это самоубийство, хотя не исключаем и версию убийства неизвестным лицом, потому что на месте происшествия пистолет не обнаружен", - сообщил Седнев.

По данным милиции, застреленный, 1985 года рождения, служил по контракту, имел звание сержанта, проживал с женой и грудным ребенком, их семью называют благополучной.

Читайте такжеСМИ: В Николаеве в кафе застрелился бизнесмен

Следствие установило, что у погибшего были долги на общую сумму около 40 тыс. грн, из-за чего накануне происшествия у него дома произошла ссора с женой.

"При осмотре потерпевшего была обнаружена целая пачка квитанций из ломбардов", - сказал начальник областного УМВД.

По его словам, из-за долгов военнослужащий был подавлен, вечером 18 марта он покинул воинскую часть, пришел домой, разговаривал с женой, около полуночи ушел, и жена думала, что в расположение части, однако утром его труп обнаружили во дворе дома. Супруга видела у мужа пистолет.

Читайте такжеУбийца главы уманской ПР застрелился в его кабинете

"Жена видела у него пистолет, который он то нервно вынимал из кармана, то клал обратно", - сказал Седнев.

При этом установлено, что за сержантом оружие закреплено не было, пистолет пропал у одного из руководителей начальствующего состава воинской части.

"Введен план "Сирена" для задержания преступника, который завладел оружием", - сообщил начальник областного управления милиции. Следствие продолжается.