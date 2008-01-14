Число туристов в Тибете превысило местное население

В 2007 году число туристов, посетивших Тибет, выросло на 60 процентов по сравнению с предыдущим годом, пишет The Guardian. Как сообщило 13 января Синьхуа, Гималайский район посетили 4 миллиона туристов, а население этого региона всего 2,8 миллионов.

"Это первый случай, когда число туристов превысило население района. С одной стороны, туристическая сфера входит в стратегию китайского развития на Запад, с другой стороны, такой приток туристов может представлять угрозу для природы Тибета", - заявил журналистам представитель организации Free Tibet Campaign Мэтт Уиттикейс (Matt Whitticase).

В Тибете в прошлом году был построен уже третий пассажирский аэропорт, в туристическом секторе задействовано почти 800 автобусов, в регионе есть железная дорога.

По итогам 2007 года туризм принес около 5 миллиардов юаней (700 миллионов долларов), что на 73 процента больше, чем в 2006 году, но, по мнению местных властей, туристический потенциал региона гораздо больше, ведь провинцию Юньнань на южной границе Тибета посетило в десять раз больше туристов. Доход от туризма составил девять процентов валового внутреннего продукта.

Лента.ру