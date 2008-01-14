Погода на 15-24 января

Завтра в Украине существенные осадки не ожидаются. Ночью и утром местами туман, слабый гололед. На дорогах местами гололедица.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер ожидается южный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, на Прикарпатье, юге Левобережья и в степной части Крыма 8-13° мороза; днем от 2° мороза до 3° тепла, на крайнем западе и юге 4-8° тепла.

16-17 января - облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, только на крайнем западе 17 января небольшой мокрый снег и дождь. На Прикарпатье и юге местами туман. На дорогах страны местами гололедица. Ветер южный, юго-восточный, 5-10 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с, в Карпатах до 25 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, в восточной части, 16 января и на Прикарпатье и в предгорье Крыма 10-13° мороза (на побережье Крыма и в Одесской области местами 0-3° тепла); днем от 2° мороза до 3° тепла, на крайнем юге и западе 4-9° тепла.

18-19 января в западной половине - небольшие осадки, на Закарпатье и в Карпатах местами умеренные; на остальной территории без существенных осадков. Температура ночью от 4° мороза до 2° тепла, в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской областях и степной части Крыма 2-7° мороза, на юге Крыма 3-7° тепла; днем от 1° мороза до 5° тепла, в западных областях, в Одесской области и в Крыму местами 6-9° тепла; в восточных областях ночью 5-11° мороза, днем 0-5° мороза.

20-24 января - небольшие и умеренные осадки, только 20, 22 и 24 января в южной части без существенных осадков. Температура ночью от 3° мороза до 3° тепла (20 января в восточной части 3-8° мороза), днем от 1° мороза до 5° тепла, на юге и западе до 8° тепла, 23 января на севере, а 24 января на большей части территории Украины снижение температуры на 2-4°.

В Киеве и области во вторник ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром туман. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха в Киеве ночью 2-4° мороза, днем 1-3° тепла; по области ночью 2-7° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

16-17 января - облачно с прояснениями. Без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

18-19 января - небольшие осадки. Температура ночью 0-4° мороза, днем 0-5° тепла.