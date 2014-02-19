Укрзализныця прекратила движение поездов Львов-Киев
Укрзализныця прекратила движение поездов Львов-Киев на неопределенный срок из-за размыва пути на участке Тетерев-Коростень
Об этом сообщила начальник пресс-службы Львовской железной дороги Лилия Криницкая в эфире радио "Львовская волна"., пишет "Украинская правда"
"Только что мы получили телеграмму из Киева, что в связи с размывом пути на участке Тетерев-Коростень Юго-Западная железная дорога (с центром в Киеве) технически не может принимать поезда с западного направления", - заявила Криницкая.
По ее словам, из-за этого железнодорожники вынуждена была остановить те поезда, которые уже должны были отправиться.
"Сейчас на неопределенный срок мы поезда отправлять не будем", - добавила она.
Дополнительно будет сообщено, когда поезда смогут отправлять.
"Это будет после того, как мы уже получим подтверждение о ликвидации последствий размыва на ЮЗЖД", - добавила Криницкая.