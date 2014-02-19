Укрзализныця прекратила движение поездов Львов-Киев

Об этом сообщила начальник пресс-службы Львовской железной дороги Лилия Криницкая в эфире радио "Львовская волна"., пишет "Украинская правда"

"Только что мы получили телеграмму из Киева, что в связи с размывом пути на участке Тетерев-Коростень Юго-Западная железная дорога (с центром в Киеве) технически не может принимать поезда с западного направления", - заявила Криницкая.

По ее словам, из-за этого железнодорожники вынуждена была остановить те поезда, которые уже должны были отправиться.

"Сейчас на неопределенный срок мы поезда отправлять не будем", - добавила она.

Дополнительно будет сообщено, когда поезда смогут отправлять.

"Это будет после того, как мы уже получим подтверждение о ликвидации последствий размыва на ЮЗЖД", - добавила Криницкая.